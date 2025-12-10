Mattarella a Rebibbia | Le carceri siano luogo di rinascita Poi si scaglia contro le condizioni inaccettabili

Sergio Mattarella ha visitato la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, sottolineando l'importanza di trasformare le carceri in luoghi di rinascita. Durante la visita, ha evidenziato le condizioni inaccettabili delle strutture e l'obiettivo di offrire alle detenute una prospettiva di futuro, puntando a un percorso di speranza e reintegrazione.

Cercare, anche in carcere, una rinascita e "non soltanto la speranza, ma la certezza del futuro". Sergio Mattarella trascorre la mattinata nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, a Roma. Il Capo dello Stato inaugura "Benu", l'installazione luminosa e permanente realizzata dall'artista Eugenio Tibaldi. L'opera si compone di due fenici alte oltre otto metri, che si accendono ogni sera grazie all'energia prodotta dalle detenute attraverso cyclette collegate a un sistema elettrico, simbolo di rinascita, trasformazione e continuità vitale. Mattarella assiste poi alle testimonianze del progetto "Università in carcere", realizzato in collaborazione con l'Ateneo di Tor Vergata, e alla performance teatrale "Rebibbia: la Città invisibile", progetto di docu-teatro nato dall'esperienza ventennale dei Laboratori d'Arte in carcere.

