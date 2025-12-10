Mattarella a Rebibbia | Carceri non siano isolate dal mondo esterno

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il carcere di Rebibbia per partecipare all’inaugurazione dell’installazione permanente ‘Benu’ di Eugenio Tibaldi presso la Casa circondariale femminile, sottolineando l’importanza di mantenere le carceri aperte al mondo esterno e promuovere un approccio più umanitario e integrato nel sistema penitenziario.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al carcere di Rebibbia per partecipare all'i naugurazione dell'istallazione permanente 'Benu' di Eugenio Tibaldi presso la Casa circondariale femminile. "Queste testimonianze, queste manifestazione di cultura, hanno in realtà in comune il senso e il significato che Benu intende esprimere. La rinascita, il futuro, non soltanto la speranza, ma la certezza del futuro", ha detto il Capo dello Stato. "Tutte queste attività, tutte queste iniziative fanno sì che g li istituti di pena non siano isolati dal mondo esterno, ma facciano parte, come è doveroso, del mondo esterno, del mondo della nostra Repubblica – ha proseguito Mattarella -.