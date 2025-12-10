Mathieu van der Poel scioglie le riserve e ufficializza il debutto nel ciclocross | calendario definitivo

Mathieu van der Poel ha annunciato ufficialmente il suo debutto nel ciclocross, partecipando alla quarta tappa della Coppa del Mondo, in programma domenica 14 dicembre a Namur, Belgio. L'evento segna un'importante novità nella sua stagione, confermando il suo ritorno alle competizioni di questa disciplina e suscitando grande interesse tra gli appassionati.

Mathieu van der Poel parteciperà alla quarta tappa della Coppa del Mondo di ciclocros s, che andrà in scena domenica 14 dicembre a Namur (Belgio). Il fuoriclasse belga ha sciolto le riserve e ha ufficializzato la sua presenza a questo appuntamento del massimo circuito internazionale, aprendo così la propria stagione nel fango. Si tratterà della prima di tredici uscite previste nel giro di un mese e mezzo, che culminerà con i Mondiali di Hulst il prossimo 1° febbraio. Il Campione del Mondo di ciclocross va all’inseguimento dell’ottavo titolo iridato, in modo da superare il leggendario Eric De Vlaeminck in testa all’albo d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

