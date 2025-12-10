matelica contro civitanova vittoria da squadra

Matelica conquista una vittoria importante contro Civitanova, dimostrando grande coesione e spirito di squadra. Il tecnico ha espresso gratitudine ai tifosi, che si sono dimostrati un elemento fondamentale, sostenendo i giocatori in ogni fase della partita. Un risultato che conferma la forza e l’unione del team in un momento decisivo della stagione.

MATELICA "Prima di andare sul tecnico, vorrei ringraziare i tifosi, sia gli ultras che la gente di Matelica, Castelraimondo e dintorni che sono stati un vero sesto uomo in campo, aiutandoci nei momenti in cui eravamo punto a punto". Inizia così il commento di coach Antonio Trullo dopo la vittoria sulla B-Chem Civitanova che ha lanciato la squadra in vetta al girone, in solitaria. "Abbiamo giocato un gran primo quarto, muovendo la palla e limitandoli molto in difesa con le cose che avevamo preparato – ha spiegato l'allenatore biancorosso –. Poi, nel secondo tempo abbiamo subito tanto a rimbalzo e questo ha dato modo a Civitanova di rientrare.