Masterchef | parte domani la nuova edizione le novità

In onda domani su SkyUno. Nei primi due episodi della nuova stagione di Masterchef Italia tornano i Live Cooking, in onda giovedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go. Per gli aspiranti chef si tratta della prima, fondamentale occasione per presentare ai giudici la propria idea di cucina: avranno 45 minuti per preparare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per completarlo e raccontarlo davanti a Bruno, Antonino e Giorgio. Con tre sì conquisteranno subito il grembiule bianco; con due sì otterranno quello grigio, che li terrà in sospeso; con un solo sì (o nessuno) dovranno lasciare la competizione. 🔗 Leggi su 361magazine.com