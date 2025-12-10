Masterchef | parte domani la nuova edizione le novità
In onda domani su SkyUno. Nei primi due episodi della nuova stagione di Masterchef Italia tornano i Live Cooking, in onda giovedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go. Per gli aspiranti chef si tratta della prima, fondamentale occasione per presentare ai giudici la propria idea di cucina: avranno 45 minuti per preparare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per completarlo e raccontarlo davanti a Bruno, Antonino e Giorgio. Con tre sì conquisteranno subito il grembiule bianco; con due sì otterranno quello grigio, che li terrà in sospeso; con un solo sì (o nessuno) dovranno lasciare la competizione.
Da Masterchef a Reggio Calabria: parte il tour che valorizza la cucina casalinga italiana
MasterChef Italia torna su Sky: la nuova stagione parte giusto prima di Natale
