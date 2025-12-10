Massa Marittima successo per la prima edizione di ’Terre d’Evo’

Bilancio positivo a Massa Marittima per la prima edizione di Terre d'Evo, la tre giorni dedicata alla cultura dell' olio extravergine d'oliva, alle produzioni locali e alla valorizzazione del territorio. "Questa iniziativa nasce con l'idea di creare un format che sia prima di tutto utile per le nostre aziende, – dice Lorenzo Balestri, assessore all'agricoltura – i produttori locali hanno avuto l'occasione di confrontarsi con il mondo accademico e con esperti di settore sul futuro dell'olivicoltura, in un percorso pensato per promuovere e valorizzare l'olio extravergine d'oliva delle Colline metallifere, quello che definiamo il nostro oro verde.

