Maryam Mosab e gli altri | 17 bimbi di Gaza arrivati in Italia per le cure mediche troppi restano indietro

Diciassette bambini palestinesi di Gaza sono arrivati in Italia per ricevere cure mediche specialistiche. Accolti in diverse strutture ospedaliere, rappresentano una speranza di miglioramento in un contesto segnato da difficoltà e conflitti. Tuttavia, molti altri restano ancora in attesa di assistenza, evidenziando le sfide di un sistema che cerca di sostenere le vittime del conflitto.

