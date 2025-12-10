Marusic Milan l’esterno della Lazio nel mirino dei rossoneri! Le ultimissime notizie

Il Milan si concentra sul mercato e valuta diverse opportunità a basso costo. Tra i nomi emergenti c’è Adam Marusic, esterno della Lazio, finito nel mirino dei rossoneri. La punta di diamante del club biancoceleste potrebbe presto cambiare maglia, alimentando le speculazioni di mercato e le trattative in corso.

Marusic Milan, l’esterno della Lazio è finito nel mirino del club rossonero! Le ultimissime notizie di calciomercato Il Milan valuta occasioni di mercato a basso costo e tra i nomi proposti alla dirigenza spunta Adam Marusic, esterno montenegrino della Lazio. Il contratto del giocatore scade a giugno e lo scenario di un arrivo a parametro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

