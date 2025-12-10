Marusic Juventus non solo la Vecchia Signora in corsa | l’esterno in scadenza con la Lazio è stato offerto anche a quell’altra big di Serie A! I dettagli

Luca Fioretti analizza la situazione di Adam Marusic, esterno in scadenza con la Lazio, che sta valutando diverse opzioni di mercato. Oltre alla Juventus, anche altre grandi italiane hanno mostrato interesse per il calciatore montenegrino, che desidera garantire un futuro stabile. La trattativa si fa sempre più intensa, con possibili sviluppi legati a un trasferimento a parametro zero.

di Luca Fioretti Marusic Juventus, braccio di ferro con la Lazio: il montenegrino vuole garanzie, spunta l’ipotesi a parametro zero per le big tra cui i bianconeri. Le dinamiche del calciomercato vivono spesso di strappi improvvisi e occasioni last minute, situazioni che la dirigenza della  Juventus  monitora con estrema attenzione per puntellare la rosa a costi sostenibili. Nelle ultime ore, un nuovo scenario di mercato si è aperto sull’asse Roma-Torino, coinvolgendo un veterano della  Serie A  che potrebbe salutare la capitale dopo anni di militanza. Si tratta di  Adam Marusic, il cui futuro alla  Lazio  appare sempre più incerto e lontano dai colori biancocelesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il contratto del calciatore montenegrino è in scadenza il prossimo giugno e i biancocelesti non sembrano interessanti al rinnovo.

