Martina Franca | furto in casa rovistata anche la spazzatura La denuncia via social network

Noinotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Franca è stata teatro di un furto in casa, avvenuto ieri sera nella zona Masseria Mita. La proprietaria, Serena, ha denunciato l’accaduto attraverso i social, raccontando di aver subito non solo un furto all’interno dell’abitazione, ma anche di aver trovato la spazzatura rovistata. Un episodio che desta preoccupazione tra i residenti della zona.

Scrive la signora Serena: Ieri intorno alle 19, in zona masseria Mita, abbiamo subito un furto in casa. In mezz’ora hanno divelto l’inferriata, rotto il vetro doppio della finestra e hanno svuotato tutti i mobili presenti nell’abitazione, persino frigorifero e spazzatura. Per avvisare i cittadini che abitano in zona, dove purtroppo nei giorni precedenti ci sono stati altri tentativi di furto, e per invitare chiunque venga colpito da un atto inqualificabile come questo, di denunciare alle autorità competenti nella speranza di porre un limite a queste barbarie e di poter vivere tranquilli almeno in casa propria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

martina franca furto in casa rovistata anche la spazzatura la denuncia via social network

© Noinotizie.it - Martina Franca: furto in casa, rovistata anche la spazzatura La denuncia via social network

martina franca furto casaMartina Franca: furto in casa, rovistata anche la spazzatura La denuncia via social network - In mezz’ora hanno divelto l’inferriata, rotto il vetro doppio della finestra e hanno svuotato tutti i mobili presenti nell ... Segnala noinotizie.it

Martina Franca, tenta un furto in casa: arrestato 50enne georgiano - Un cittadino georgiano di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Martina Franca con l’accusa di tentato furto aggravato. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it