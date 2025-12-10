Martina Franca | furto in casa rovistata anche la spazzatura La denuncia via social network
Martina Franca è stata teatro di un furto in casa, avvenuto ieri sera nella zona Masseria Mita. La proprietaria, Serena, ha denunciato l’accaduto attraverso i social, raccontando di aver subito non solo un furto all’interno dell’abitazione, ma anche di aver trovato la spazzatura rovistata. Un episodio che desta preoccupazione tra i residenti della zona.
Scrive la signora Serena: Ieri intorno alle 19, in zona masseria Mita, abbiamo subito un furto in casa. In mezz’ora hanno divelto l’inferriata, rotto il vetro doppio della finestra e hanno svuotato tutti i mobili presenti nell’abitazione, persino frigorifero e spazzatura. Per avvisare i cittadini che abitano in zona, dove purtroppo nei giorni precedenti ci sono stati altri tentativi di furto, e per invitare chiunque venga colpito da un atto inqualificabile come questo, di denunciare alle autorità competenti nella speranza di porre un limite a queste barbarie e di poter vivere tranquilli almeno in casa propria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
