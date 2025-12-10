Marracash in concerto a Roma la scaletta delle canzoni – 12 e 13 dicembre
Marracash torna a Roma con il suo tour Marra Stadi25, portando sul palco due date imperdibili al Palazzo dello Sport il 12 e 13 dicembre 2025. Dopo l'annuncio a sorpresa allo Stadio Olimpico, il rapper prosegue il suo percorso musicale con performance che promettono grandi emozioni.
Dopo l’annuncio a sorpresa lunedì sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash porta il suo tour Marra Stadi25 nei palasport, con due date imperdibili al Palazzo dello Sport di Roma: 12 e 13 dicembre 2025. Lo show, già attesissimo, promette di essere un vero e proprio epic movie dal vivo, suddiviso in sei capitoli, che racconta il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista. Attraverso le performance dei brani più iconici e recenti della sua carriera, i due protagonisti scopriranno la loro inscindibile connessione, guidando il pubblico in un viaggio emozionale unico. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il live si sviluppa attorno ai brani della trilogia di Marracash: Persona (2019) – 9 dischi di platino. 🔗 Leggi su Funweek.it
Scippo durante il concerto di Marracash, al PalaSele: accertamenti in corso
Marracash in concerto a Firenze
Firenze, arriva Marracash in concerto al Mandela Forum
Blanco è tornato sul palco come ospite a sorpresa al concerto di Marracash a Milano, dove i due hanno cantato insieme “Nemesi”. Durante l’esibizione c’è stato anche un momento divertente, proprio mentre Blanco era sopra uno dei macchinari di scena, la - facebook.com Vai su Facebook
| L’ingresso di BLANCO al concerto di Marracash per cantare insieme ‘NEMESI’ ! Vai su X
Marracash, la scaletta dei concerti 2025 nei palazzetti - Ora, attesa per i prossimi spettacoli in scena a Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e Torino con lo show finale in ... Lo riporta tg24.sky.it
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net