Marracash in concerto a Roma la scaletta delle canzoni – 12 e 13 dicembre

Marracash torna a Roma con il suo tour Marra Stadi25, portando sul palco due date imperdibili al Palazzo dello Sport il 12 e 13 dicembre 2025. Dopo l'annuncio a sorpresa allo Stadio Olimpico, il rapper prosegue il suo percorso musicale con performance che promettono grandi emozioni.

Dopo l’annuncio a sorpresa lunedì sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash porta il suo tour Marra Stadi25 nei palasport, con due date imperdibili al Palazzo dello Sport di Roma: 12 e 13 dicembre 2025. Lo show, già attesissimo, promette di essere un vero e proprio epic movie dal vivo, suddiviso in sei capitoli, che racconta il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista. Attraverso le performance dei brani più iconici e recenti della sua carriera, i due protagonisti scopriranno la loro inscindibile connessione, guidando il pubblico in un viaggio emozionale unico. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il live si sviluppa attorno ai brani della trilogia di Marracash: Persona (2019) – 9 dischi di platino. 🔗 Leggi su Funweek.it