Marracash è la cosa migliore successa alla musica italiana negli ultimi anni

Marracash ha rivoluzionato la musica italiana attraverso una trilogia di album che ha segnato un nuovo punto di riferimento. Dopo Persona, Noi, loro, gli altri e È finita la pace, l’artista torna con Qualcosa in cui credere, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale nazionale.

La trilogia di album con cui Marracash ha stravolto la musica italiana – Persona (2019), Noi, loro, gli altri (2021) e l’ultimo È finita la pace (2024) – è davvero completa: è uscito Qualcosa in cui credere. La mia trilogia (Rizzoli), un libro a cura di Claudio Cabona in cui lo stesso Marracash. 🔗 Leggi su Today.it

