Marocco crollano due palazzi | 19 morti

Nella città di Fez, nel nord del Marocco, due edifici di quattro piani sono crollati durante la notte, causando la morte di 19 persone. Gli immobili, abitati da otto famiglie, sono stati coinvolti in un tragico episodio che ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza edilizia.

10.03 19 persone sono morte nella notte nel crollo di due edifici contigui di quattro piani, abitati da otto famiglie, a Fez, nel nord del Marocco. E "sedici sono i feriti in modo più o meno grave". Lo riferisce un rapporto provvisorio delle autorità locali della prefettura di Fez. Le operazioni di ricerche sono in corso per cercare di salvare altre persone che potrebbero essere sepolte sotto le macerie dei palazzi. E' successo nel quartiere Moustakbal, nella zona di al Massira della città marocchina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Marocco, crollo a Fez: 19 morti e 16 feriti nel cedimento di due edifici residenziali - Un tragico crollo ha scosso la città di Fez, nel cuore del Marocco, provocando la morte di almeno 19 persone e il ferimento di altre 16 in condizioni variabili. Scrive ilmessaggero.it