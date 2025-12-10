Marocchino aggrediva e sfregiava solo donne italiane scatta l’accusa di odio etnico | ne ha colpite dieci

Un giovane marocchino, affetto da disturbi psichiatrici, ha aggredito e sfregiato solo donne italiane tra settembre e dicembre, colpendo dieci vittime. Ora è ricoverato in Rems sotto misura di sicurezza. L'episodio ha scatenato l'accusa di odio etnico nei confronti del sospettato.

Tra settembre e dicembre un giovane marocchino, affetto da disturbi psichiatrici, ha colpito più volte donne in supermercati e piazze; ora è ricoverato in Rems sotto misura di sicurezza. È stato arrestato e ricoverato in una Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) un 20enne marocchino ritenuto responsabile di una serie di aggressioni ai danni di donne italiane sul territorio pratese. L’intervento della Procura di Prato e delle forze dell’ordine ha posto fine a una sequenza di episodi che aveva destato forte preoccupazione nella comunità locale. Secondo quanto comunicato dal procuratore Luca Tescaroli, il giovane uomo, affetto da disturbi psichiatrici, avrebbe aggredito almeno dieci donne tra il 1° settembre e il 7 dicembre scorsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it