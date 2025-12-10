Mario Alberti | un cantastorie per Hollywood

Il 10 dicembre al Cinema Ariston di Trieste si terrà la masterclass “Mario Alberti: un cantastorie per Hollywood”, organizzata dall’Associazione Casa del Cinema di Trieste in collaborazione con La Cappella Underground. Un’occasione per scoprire il percorso artistico e le esperienze di uno dei più significativi illustratori e narratori italiani, noto anche per la sua connessione con il cinema e l’animazione.

La mostra di MARIO ALBERTI si teletrasporta dal Trieste Science+Fiction Festival al Cinema Ariston! Nello spazio espositivo dell’Ariston sarà possibile ammirare una serie di bozzetti, realizzati dal celebre fumettista italiano, che immaginano, passo dopo pa Vai su Facebook