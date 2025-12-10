Maria Corina Machado assente alla consegna del Premio Nobel | ecco spiegato il motivo

Maria Corina Machado, figura di spicco della politica venezuelana, non parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la pace. La sua assenza ha suscitato interesse e speculazioni, ma le motivazioni ufficiali spiegano le ragioni di questa decisione. La sua figura rimane centrale nel panorama politico internazionale, anche in assenza dall'evento.

M aria Corina Machado, nota politica venezuelana, non sarà presente durante la consegna del Premio Nobel per la pace. Al suo posto ci sarà la figlia Ana Corina Machado la quale, oltre a ritirare il premio, si premurerà di leggere il discorso scritto dalla madre. La sua assenza non è una scelta, bensì un'impedimento dovuto alla sua vita da clandestina. Come dichiarato da TG La 7, non era certo che sarebbe riuscita ad abbandonare il paese, pertanto Machado ha scelto di lasciare alla figlia l'impegno di partecipare all'evento. Machado, simbolo di resistenza. Il Premio Nobel per la pace non è stato inaspettato.