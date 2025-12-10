Margo ha problemi di soldi | Prime foto dalla serie Apple TV

Apple TV+ ha rilasciato le prime foto ufficiali della nuova serie

Il colosso Apple TV ha presentato le prime foto ufficiali di Margo ha problemi di soldi, la serie A24 ispirata sull'omonimo romanzo bestseller. In arrivo in piattaforma nel corso del 2026, la nuova serie di Apple TV si è mostrata nei giorni scorsi al popolo della rete con le primissime foto esclusive che gettano uno sguardo al cast sontuoso e ad alcune delle ambientazioni della serie. Come anticipato, la serie – prodotta da Apple Original – trae ispirazione dall'omonimo romanzo best-seller di Rufi Thorpe farà il suo debutto mercoledì 15 aprile 2026 con tre episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 20 maggio.

Problemi di soldi di margo su apple tv dal 15 aprile 2025

Margo ha problemi di soldi: Data e prime foto della serie di Apple TV con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman - Apple TV annuncia la data di debutto e mostra le prime foto di Margo ha problemi di soldi, drama familiare di David E. Riporta comingsoon.it