Marco Gucciardi lascia la direzione creativa di Poltronesofà

Dopo quasi sei anni, Marco Gucciardi si congeda dalla direzione creativa di Poltronesofà. Un percorso di 75 mesi di impegno e innovazione, che ha contribuito a ridefinire lo stile e l’immagine del brand. La sua uscita segna un nuovo capitolo per l’azienda, lasciando spazio a nuove sfide e prospettive future.

Dopo quasi sei anni . «75 mesi di lavoro, oltre 1.500 spot pubblicitari creati e mandati in onda in sette nazioni. Migliaia e migliaia di post, stories, carousel, banner e qualsiasi altra diavoleria media digitale. Centinaia di vetrofanie, materiali punto vendita, newsletter e un format di comunicazione integrata, che ha vantato l’utilizzo del più alto numero di Celebrity in Italia, e probabilmente nel mondo». Così, su LinkedIn, Gucciardi ha ripercorso i suoi anni alla direzione creativa di Poltronesofà. In precedenza aveva ricoperto lo stesso ruolo all’interno di importanti agenzie come AQuest, Changee e Leo Burnett, ideando e sviluppando progetti di comunicazione integrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it