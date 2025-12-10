Marchisio durissimo | Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve lui trotterella Chiellini? Lo vedo magro

Claudio Marchisio esprime dure critiche nei confronti di alcuni giocatori della Juventus, sottolineando come alcuni non abbiano compreso appieno i valori del club. In particolare, evidenzia atteggiamenti e condizioni fisiche che, a suo avviso, non sono all'altezza delle aspettative. Le sue parole sollevano un dibattito sulla condizione e l'atteggiamento della rosa bianconera.

. Le parole dell’ex bianconero. Claudio Marchisio parla a La Gazzetta dello Sport delle problematiche della Juventus. PROBLEMI JUVE – « Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la Juve ha esonerato l’allenatore nei primi mesi? E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno? ». FLOP MERCATO – « Secondo me non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, cambiando tanti giocatori. Devi riconoscere qual è il tuo livello e cambiare poco, non rimescolare tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

