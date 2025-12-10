Marcell Jacobs riflessioni sul futuro | Serve uno scatto di testa più che di gambe

Marcell Jacobs condivide le sue riflessioni sul futuro dello sport, sottolineando l'importanza di una mente forte e strategica. Durante un evento dedicato alle Olimpiadi Milano Cortina, l'olimpionico ha parlato delle sfide e delle scelte professionali, scherzando anche su un possibile passaggio agli sport invernali, come lo sci.

L’olimpionico di Tokyo 2020 a tu per ti coi ragazzi in un evento di lancio delle Olimpiadi di Milano Cortina: “Fossi un atleta dei Giochi invernali? Farei il salto con gli sci”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcell Jacobs, riflessioni sul futuro: "Serve uno scatto di testa più che di gambe"

"Se ritrovo la scintilla non è per un anno ma per tre: l'obiettivo qualora si ricominciasse è andare a Los Angeles 2028. Ma devo essere nelle migliori condizioni": Marcell Jacobs ha abbandonato i propositi di ritiro e punta ai prossimi Giochi. #ANSA ansa.it/sito/n Vai su X

" " Marcell Jacobs non usa giri di parole per descrivere il suo stato d'animo, che perdura da mesi Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Fidal Stefano Mei: “Dice che si è sentito preso in g - facebook.com Vai su Facebook

Marcell Jacobs e i dubbi sul futuro: «Mi manca la scintilla» - Il velocista olimpico non si allena da settembre e ammette: «Sto bene, ma mi manca la voglia di andare in pista». Si legge su quibrescia.it