Marcell Jacobs | Mi hanno spento la scintilla fatico a tenerla accesa Mi manca il primo passo

Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri, confessa di aver perso la scintilla e di fatica a mantenere alta la motivazione. In un’intervista a ‘La Stampa’, l’atleta rivela come la mancanza di entusiasmo e il ricordo del primo passo lo abbiano colpito profondamente, lasciandolo in difficoltà nel riprendere il ritmo degli allenamenti.

Marcell Jacobs ha perso “la scintilla” e la voglia di allenarsi. È lo stesso atleta, oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, a raccontarlo in un’intervista a ‘La Stampa’. “Mi hanno spento la scintilla. Fatico a tenerla accesa. Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano”, ha detto. In merito al caso di spionaggio, il 31enne velocista bresciano ha detto: “Pagare qualcuno per frugare negli affari miei è inconcepibile, definisce, a prescindere dalle questioni penali, che c’è un livello di invidia fuori controllo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

