Marcell Jacobs | Mi hanno spento la scintilla fatico a tenerla accesa Mi manca il primo passo
Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri, confessa di aver perso la scintilla e di fatica a mantenere alta la motivazione. In un’intervista a ‘La Stampa’, l’atleta rivela come la mancanza di entusiasmo e il ricordo del primo passo lo abbiano colpito profondamente, lasciandolo in difficoltà nel riprendere il ritmo degli allenamenti.
Marcell Jacobs ha perso "la scintilla" e la voglia di allenarsi. È lo stesso atleta, oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, a raccontarlo in un'intervista a 'La Stampa'. "Mi hanno spento la scintilla. Fatico a tenerla accesa. Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano", ha detto. In merito al caso di spionaggio, il 31enne velocista bresciano ha detto: "Pagare qualcuno per frugare negli affari miei è inconcepibile, definisce, a prescindere dalle questioni penali, che c'è un livello di invidia fuori controllo.
Marcell Jacobs è una furia: "Mi hanno spento la scintilla" - Il velocista in un'intervista a 'La Stampa', ripercorre gli ultimi anni: "Contro di me invidia senza controllo".
Marcell Jacobs: «Non ho più voglia di allenarmi, la Fidal mi ha preso in giro. Mi hanno spento la scintilla. Fatico a tenerla accesa» - Dall'oro olimpico di Tokyo nell'estate 2021 all'ultimo periodo nero, tra tanti infortuni e una carriera sempre più complicata.
"Se ritrovo la scintilla non è per un anno ma per tre: l'obiettivo qualora si ricominciasse è andare a Los Angeles 2028. Ma devo essere nelle migliori condizioni": Marcell Jacobs ha abbandonato i propositi di ritiro e punta ai prossimi Giochi.
" " Marcell Jacobs non usa giri di parole per descrivere il suo stato d'animo, che perdura da mesi Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Fidal Stefano Mei: "Dice che si è sentito preso in g
