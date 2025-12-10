Marcell Jacobs incontra i giovani e il pubblico a Milano | l' appuntamento aperto a tutti

Oggi, mercoledì 10 dicembre, Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, sarà a Milano per un evento aperto a tutti. L'incontro rappresenta un'occasione per conoscere da vicino l'atleta e condividere la passione per lo sport. Un momento di confronto e ispirazione per i giovani e gli appassionati presenti in città.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs sarà a Milano per incontrare il pubblico. L'appuntamento è alle 10 sotto il Palazzo della Regione, in piazza Città di Lombardia. L'evento, organizzato dall'Academy Jacobs, in collaborazione con Regione Lombardia

