Marcell Jacobs il campione stanco | Sono in una fase riflessiva serve uno scatto di testa
Marcell Jacobs, campione olimpico, si mostra in una fase di riflessione e necessita di un nuovo slancio, mentre incontrava giovani atleti e studenti a Milano durante l'evento 'Sprint finale verso Milano Cortina 2026'.
Milano, 10 dicembre 2025 – Il campione olimpico Marcell Jacobs, oro a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100, durante l'evento 'Sprint finale verso Milano Cortina 2026' organizzato con la Regione in piazza Città di Lombardia a Milano, ha dialogato con i giovani atleti lombardi dell'Accademy che porta il suo nome e con i ragazzi e le ragazze del liceo sportivo 'Fermi' di Milano. Marcell Jacobs, riflessioni sul futuro: "Serve uno scatto di testa più che di gambe" "Raggiungere i sogni - ha detto a loro Jacobs - non deve per forza portare al successo. Il successo non ti definisce. Quello che ti rende felice è raggiungere il tuo obiettivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Se ritrovo la scintilla non è per un anno ma per tre: l'obiettivo qualora si ricominciasse è andare a Los Angeles 2028. Ma devo essere nelle migliori condizioni": Marcell Jacobs ha abbandonato i propositi di ritiro e punta ai prossimi Giochi. #ANSA ansa.it/sito/n Vai su X
" " Marcell Jacobs non usa giri di parole per descrivere il suo stato d'animo, che perdura da mesi Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Fidal Stefano Mei: “Dice che si è sentito preso in g - facebook.com Vai su Facebook
Jacobs si sfoga: "Mi sono sentito lasciato in disparte, questo mi ha ferito..." - Durante un incontro con gli studenti delle scuole lombarde a Milano, il campione olimpico Marcell Jacobs è tornato sulle sue dichiarazioni, nelle quali aveva confessato di essersi sentito “spento” e p ... Secondo corrieredellosport.it
