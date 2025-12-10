Marcell Jacobs | Futuro? Devo cercare la scintilla dentro di me

Marcell Jacobs riflette sul suo futuro atletico, dopo aver rivelato a La Stampa di attraversare un momento di scarsa motivazione. L’atleta si confronta con le sfide personali e sportive, sottolineando l’importanza di ritrovare la passione e la forza interiore per continuare a competere ai massimi livelli.

Marcell Jacobs torna a parlare del suo futuro dopo l’intervista rilasciata a La Stampa in cui ha ammesso di avere scarse motivazioni. “È una fase riflessiva, quella più importante, in cui magari si hanno meno motivazioni e bisogna solo cercare di fare quello scatto, più alla testa che al corpo, per fare in modo di ricominciare questo percorso”, ha detto il campione olimpico di Tokyo 2020 parlando con i giornalisti a margine di un evento a Milano. “Nella vita credo ci siano tantissime fasi, arrivano momenti in cui bisogna prendere delle decisioni, l’importante è non mollare mai su quello che è il proprio obiettivo e i propri sogni. 🔗 Leggi su Lapresse.it