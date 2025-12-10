Maratombola | a Natale il gioco e l' improvvisazione teatrale della compagnia Cambiscena
Durante il periodo natalizio, la compagnia Cambiscena presenta
La tombola di Natale, le cartelle in mano al pubblico, 90 numeri e una nuova smorfia creata ad hoc per la serata direttamente dal pubblico. Le estrazioni dei numeri ispireranno sempre nuove scene improvvisate e avvicineranno spettatori e spettatrici a premi sempre più ambiti fino alla Tombola che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
È arrivato il momento di pensare ai regali di Natale! Non sai mai cosa scegliere?Ce l’avrà già? Avrà posto per metterlo in casa? Lo userà? CambiScena, forse, ha la soluzione per te… REGALA UN’ESPERIENZA! REGALA L’IMPROVVISAZIONE TEAT - facebook.com Vai su Facebook
