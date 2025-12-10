Marano di Napoli | Sangue ovunque e i farmaci rubati dove lavora per narcotizzarla Carabinieri arrestano 47enne

A Marano di Napoli, un infermiere di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver sequestrato, torturato e narcotizzato una donna. L’uomo, trovato in possesso di farmaci rubati e cocaina, è stato scoperto durante un intervento che ha portato al suo arresto, mentre la vittima è stata salvata e messa in sicurezza.

Carabinieri salvano una donna segregata e torturata per ore: arrestato un infermiere 47enne trovato con sedativi rubati e cocaina. Sono le 2.40 e i carabinieri della compagnia di Marano entrano in un parco dove è stata segnalata un'aggressione. La carabiniera della centrale operativa ha sentito al telefono delle urla e dei rumori preoccupanti, non c'è da perder tempo anche perché quell'indirizzo è già noto ai militari. Pochi minuti e i carabinieri arrivano sul posto. La porta e l'interno dell'ascensore sono sporchi di sangue. L'ascensore si apre e i carabinieri sul pianerottolo trovano sangue dappertutto.

