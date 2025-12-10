Mara Venier | Orgogliosa di essere nazionalpopolare La gente vuole un pomeriggio sereno Domenica In non si può stravolgere

Leggo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Venier si racconta, sottolineando l'importanza di mantenere Domenica In fede alle aspettative del pubblico. La conduttrice evidenzia come la trasmissione rappresenti un punto di riferimento per gli italiani, tra emozioni, tradizione e innovazione, confermando il suo ruolo di volto simbolo di una televisione pensata per il grande pubblico.

Il senso di una tv pensata per il grande pubblico in diverse chiavi, da Sanremo a Striscia la notizia, il legame tra idee originali e format ma anche momenti di emozione come il ricordo di. 🔗 Leggi su Leggo.it

