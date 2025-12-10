Manovra | Fratoianni ' non risponde a bisogni Paese a partire da stipendi'
La manovra del governo Meloni viene giudicata insufficiente da numerosi esponenti politici, tra cui Fratoianni. Secondo le critiche, questa misura non affronta adeguatamente le necessità del Paese, in particolare riguardo agli stipendi e all'aumento del costo della vita, evidenziando le difficoltà di una politica economica che non risponde alle reali esigenze della popolazione.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quella del governo Meloni è una manovra del tutto insufficiente, che non risponde ai bisogni del Paese a cominciare dagli stipendi fermi col costo della vita che cresce. Una legge di bilancio che risponde solo alla chiamata di Donald Trump di spendere di più per nuove armi: è una strada sbagliata che deve essere cambiata". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio a margine di un flash mob sulla situazione carceraria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Manovra: Fratoianni, 'non risponde a bisogni Paese, a partire da stipendi' - "Quella del governo Meloni è una manovra del tutto insufficiente, che non risponde ai bisogni del Paese a cominciare dagli stipendi fermi col costo della vita che cresce.
