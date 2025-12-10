Manovra di Governo Regione primo sì dalla Commissione | sanità trasporti famiglie alloggi grandi eventi

La manovra di governo dell'Umbria per il prossimo triennio ha ottenuto il primo via libera dalla Commissione regionale. Dopo la presentazione del vicepresidente Tommaso Bori, i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno esaminato i diversi settori coinvolti, tra cui sanità, trasporti, famiglie, alloggi e grandi eventi, segnando un passo importante nel percorso decisionale.

Nuove risorse per il sostegno a prima casa e natalità nella manovra regionale - L'emendamento "jolly" prevede stanziamenti extra per le madri, previsto anche un bonus mensile per il primo anno del figlio. Scrive rainews.it

Manovra da 13 miliardi, Giani: “Zero tasse in più”. Ma resta l’addizionale Irpef - Il governatore annuncia la previsione di bilancio 2026 da 13 miliardi. Riporta lanazione.it

