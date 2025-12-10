Manovra di bilancio della Regione primo sì dalla Commissione | sanità trasporti famiglie alloggi grandi eventi

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione regionale dell'Umbria ha dato il primo via libera alla manovra di bilancio del Governo regionale per il triennio, affrontando temi chiave come sanità, trasporti, famiglie, alloggi e grandi eventi. Dopo la presentazione del vicepresidente Tommaso Bori, i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno esaminato il documento, avviando un percorso di discussione e analisi delle risorse e delle priorità.

La manovra di Governo dell'Umbria per il prossimo triennio è stata predisposta ed è stata analizzata in Commissione dai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione dopo la presentazione del vicepresidente della Giunta regionale, Tommaso Bori (Pd). La manovra di bilancio regionale è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Moody’s alza il rating del Lazio | la Regione rafforza la sua credibilità finanziaria - Zazoom Social News

manovra bilancio regione primoManovra di bilancio della Regione, primo sì dalla Commissione: sanità, trasporti, famiglie, alloggi, grandi eventi - Il testo è stato presentato dal vicepresidente della Giunta regionale, Tommaso Bori (Pd) ai commissari di Palazzo Cesaroni ... Da perugiatoday.it

manovra bilancio regione primoUmbria, al via l'esame del Bilancio 2026-2028. Bori: "Quadro difficile, manovra improntata a prudenza" - Sanità e sociale rafforzati, via libera a risorse per l'ottavo centenario di San Francesco ... Lo riporta perugiatoday.it