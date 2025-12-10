Mano van Dijk ecco come viene considerata la decisione dell’arbitro

Durante la partita tra Inter e Liverpool, sono scoppiate intense proteste da parte dei tifosi interisti riguardo una decisione arbitrale. La decisione dell’arbitro ha suscitato discussioni e polemiche, mettendo in evidenza le tensioni tra squadra e arbitro in un momento decisivo della partita. Ecco un’analisi di quanto accaduto e le reazioni generate.

Inter News 24 Mano van Dijk, grandi proteste interiste ieri sera durante la sfida con il Liverpool. Ecco come viene considerata però la decisione dell’arbitro. Il Corriere dello Sport ha analizzato uno degli episodi di potenziale fallo di mano nell’area del Liverpool durante la sfida di Champions League contro l’ Inter, confermando la correttezza della decisione arbitrale. LEGGI ANCHE: Moviola Inter Liverpool, Tuttosport meno duro con l’arbitro Zwayer. Il vero errore. L’episodio ha riguardato un tiro del difensore tedesco dei nerazzurri Yann Bisseck, il cui pallone ha colpito la mano destra del difensore olandese Virgil van Dijk. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mano van Dijk, ecco come viene considerata la decisione dell’arbitro

L’inspiegabile tocco di mano di van Dijk contro il PSV: alza il braccio per fermare il pallone

I tifosi interisti reclamano questa mano di Van Dijk nel primo tempo dopo il dubbio rigore dato ai Reds che ha deciso la partita: cosa ne pensate? Al di là degli episodi il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto? #inter #liverpool #championsleague #cal Vai su Facebook

Rivisto ora il rigore non concesso all'Inter per il clamoroso fallo di mano di van Dijk. Incredibile. E ci sono interisti che STASERA fanno finta di nulla. #IMInter Vai su X

C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk. VIDEO - Liverpool c'è un altro episodio che merita di essere analizzato: nel corso del 1° tempo, poco dopo il ... Scrive sport.sky.it