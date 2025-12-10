Manna | Se dovessi blindare un giocatore sarebbe difficile scegliere | in rosa ce ne sono davvero tanti

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica, esprimendo la difficoltà nel scegliere un giocatore da blindare all’interno di un rosa ricca di talenti. Un’analisi che sottolinea la qualità e la profondità della squadra partenopea in vista della sfida internazionale.

Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. Le parole di Manna. Perché hai puntato su Neres e come valuti il suo impatto? «Al Benfica non era un titolare fisso, anche perché chiuso dalla presenza di Di María. Ora sta ritrovando continuità dopo un periodo in cui aveva avuto qualche piccolo problema.» Quanto può influire un calendario così fitto sul percorso del Napoli? «Dobbiamo fare più punti possibile. La Champions è un torneo molto complicato e partite come quella di stasera lo dimostrano.» Se potessi scegliere un solo giocatore da blindare, chi sarebbe? «Ce ne sono tanti, fare un solo nome sarebbe riduttivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it