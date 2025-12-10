Manna | Mainoo è accostato al Napoli da agosto anche per età prospettiva opportunità

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato l'interesse per il giovane centrocampista Mainoo, accostato al club da agosto. Durante un'intervista prima della partita di Champions League contro il Benfica, Manna ha evidenziato le ragioni di questa ipotesi di mercato, considerando età, prospettive e opportunità per il club partenopeo.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Champions League contro il Benfica è intervenuto al microfoni di Sky Sport. Le sue parole: «Una partita ostica, un avversario complicato, uno stadio caldo, intenso. Loro si giocano tanto, ma anche noi». Le parole di Manna. Siete contati ancora in mezzo al campo: «Siamo contati in mezzo al campo, ma non è un alibi. Andiamo avanti uguale». Siete usciti dal momento negativo? «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, al mister, che sono riusciti a compattarsi in un momento di difficoltà. Noi siamo orgoglioso di loro, come lo eravamo prima».