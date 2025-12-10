Manifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio | Siamo marea non sei sola

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 18 si terrà una manifestazione davanti alla metro Jonio in solidarietà con la studentessa vittima di uno stupro. L'evento, intitolato

Oggi alle 18 la manifestazione per la studentessa stuprata da tre uomini fuori alla metro Jonio. Una marea per dirle: "Non sei sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

manifestazione studentessa stuprata metroManifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio: “Siamo marea, non sei sola” - È il messaggio di amore e vicinanza delle attiviste, delle donne e degli uomini rivolto alla studentessa 23enne, immobilizzata e stuprata da tre uomini fuori alla ... Secondo fanpage.it

manifestazione studentessa stuprata metro23enne stuprata all'uscita della metro, manifestazione contro la violenza a Roma - " è lo slogan dell'iniziativa di solidarietà a cui hanno aderito studenti e movimenti ... Segnala msn.com