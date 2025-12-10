Manifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio | Siamo marea non sei sola

Oggi alle 18 si terrà una manifestazione davanti alla metro Jonio in solidarietà con la studentessa vittima di uno stupro. L'evento, intitolato

Oggi alle 18 la manifestazione per la studentessa stuprata da tre uomini fuori alla metro Jonio. Una marea per dirle: "Non sei sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio: “Siamo marea, non sei sola” - È il messaggio di amore e vicinanza delle attiviste, delle donne e degli uomini rivolto alla studentessa 23enne, immobilizzata e stuprata da tre uomini fuori alla ... Secondo fanpage.it

23enne stuprata all'uscita della metro, manifestazione contro la violenza a Roma - " è lo slogan dell'iniziativa di solidarietà a cui hanno aderito studenti e movimenti ... Segnala msn.com

Dopo lo strupro di una studentessa da parte di tre uomini, la rabbia di Roma si fa sentire al grido di "Se toccano una toccano tutt3” - facebook.com Vai su Facebook