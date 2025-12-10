Maniago scontro tra auto e bus | morto automobilista 43enne aveva la patente sospesa
Un grave incidente si è verificato a Maniago, dove un'auto e un bus sono entrati in collisione frontale, causando la morte di un automobilista di 43 anni. Fabio Floriduz, residente a Vajont, era alla guida di una Volkswagen Passat nonostante la sospensione della patente. L’incidente è avvenuto martedì 9 dicembre in provincia di Pordenone.
Fabio Floriduz, residente a Vajont, non avrebbe dovuto trovarsi alla guida della Volkswagen Passat che martedì 9 dicembre si è scontrata frontalmente con un bus carico di studenti e pendolari in provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scontro tra auto e bus a Maniago, morto il conducente della vettura: feriti alcuni studenti
Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti
Scontro auto-corriera a Maniago: morto un automobilista, feriti studenti e pendolari
Tgr Rai. . Scontro frontale a Maniago tra una macchina e una corriera. Il conducente dell’autovettura, che ha perso la vita, guidava con patente sospesa per un sorpasso azzardato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai FVG - facebook.com Vai su Facebook
Scontro frontale a Maniago tra una macchina e una corriera. Il conducente dell’autovettura, che ha perso la vita, guidava con patente sospesa per un sorpasso azzardato. @TgrRaiFVG rainews.it/tgr/fvg rainews.it/tgr/news Vai su X
Sorpasso azzardato a Maniago: auto incappa in un bus di studenti, perde la vita il conducente - Un automobilista perde la vita in uno scontro frontale con un autobus di studenti a Maniago, mentre l’autista del bus resta in gravi condizioni; alcuni ragazzi trasportati in ospedale con ferite lievi ... news.fidelityhouse.eu scrive
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com