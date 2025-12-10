Maniago scontro tra auto e bus | morto automobilista 43enne aveva la patente sospesa Studenti feriti

Un incidente mortale si è verificato a Maniago, coinvolgendo un'auto e un bus. Un uomo di 43 anni, con la patente sospesa, ha perso la vita nello scontro frontale, mentre alcuni studenti sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto martedì 9 dicembre in provincia di Pordenone, durante un tragico episodio che ha coinvolto diversi mezzi e persone.

Fabio Floriduz, residente a Vajont, non avrebbe dovuto trovarsi alla guida della Volkswagen Passat che martedì 9 dicembre si è scontrata frontalmente con un bus carico di studenti e pendolari in provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tgr Rai. . Scontro frontale a Maniago tra una macchina e una corriera. Il conducente dell’autovettura, che ha perso la vita, guidava con patente sospesa per un sorpasso azzardato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai FVG - facebook.com Vai su Facebook

Scontro frontale a Maniago tra una macchina e una corriera. Il conducente dell’autovettura, che ha perso la vita, guidava con patente sospesa per un sorpasso azzardato. @TgrRaiFVG rainews.it/tgr/fvg rainews.it/tgr/news Vai su X

Sorpasso azzardato a Maniago: auto incappa in un bus di studenti, perde la vita il conducente - Un automobilista perde la vita in uno scontro frontale con un autobus di studenti a Maniago, mentre l’autista del bus resta in gravi condizioni; alcuni ragazzi trasportati in ospedale con ferite lievi ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu