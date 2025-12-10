Mani in pasta incontro per conoscere la preparazione dei dolci di Natale

Ferraratoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle 15.30 si terrà un incontro presso il B&B Il Fiore delle Valli di Comacchio, dedicato alla preparazione dei dolci natalizi. Durante l’evento sarà presentata la guida “Ricette belle come il sole”, offrendo un'occasione per scoprire ricette e segreti per rendere speciale il periodo festivo.

Si terrà sabato 13 dicembre, alle 15.30, la presentazione della guida “Ricette belle come il sole”, in programma al B&B Il Fiore delle Valli, in via Italia 6113 a Comacchio. L’incontro proporrà una nuova conferenza dal titolo “Mani in pasta”, condotta da Chiara Correggioli, già autrice della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

