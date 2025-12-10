Mangiano tonno al pranzo aziendale e si sentono male soccorse 20 persone
Un pranzo aziendale a base di tonno, spinaci e acciughe si è trasformato in un'emergenza sanitaria, coinvolgendo 20 persone che hanno manifestato sintomi di malessere. L'episodio si è verificato in un bar nei pressi del luogo di lavoro, suscitando preoccupazione tra i colleghi e le autorità.
Stando a una prima ricostruzione, i colleghi avrebbero ordinato alcuni piatti con tonno, spinaci e acciughe in un bar vicino al luogo di lavoro. Dodici gli intossicati in una società, otto in una seconda alla Foce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
