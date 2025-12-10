Mangiano tonno al pranzo aziendale e si sentono male soccorse 12 persone

Durante un pranzo aziendale, dodici persone hanno accusato malori dopo aver consumato tonno, spinaci e acciughe ordinati in un bar vicino al luogo di lavoro. La situazione è stata prontamente gestita, con il soccorso delle persone coinvolte. Questo episodio solleva questioni sulla sicurezza alimentare e sulle possibili cause dell'intossicazione.

