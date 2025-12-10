Mangiano tonno ai pranzi aziendali e si sentono male soccorse 20 persone
Durante un pranzo aziendale, 20 persone hanno accusato malori dopo aver consumato piatti a base di tonno, spinaci e acciughe ordinati nello stesso bar. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi mentre si indaga sulle cause dell'intossicazione alimentare.
Stando a una prima ricostruzione, avrebbero ordinato nello stesso bar alcuni piatti con tonno, spinaci e acciughe. Dodici gli intossicati in un ufficio, 8 in un altro alla Foce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Mangiano tonno al pranzo aziendale e si sentono male soccorse 12 persone - Zazoom Social News
Mangiano tonno al pranzo aziendale e si sentono male soccorse 20 persone - Zazoom Social News
Mangiano tonno al pranzo aziendale e si sentono male, soccorse 12 persone - Stando a una prima ricostruzione, i colleghi avrebbero ordinato alcuni piatti con tonno, spinaci e acciughe in un bar vicino al luogo di lavoro ... Da ilsecoloxix.it
Cagliari, mangiano tonno in pausa pranzo in un bar-ristorante: gli intossicati salgono a 13 - Salgono a 13 le persone finite in ospedale a seguito di una sospetta intossicazione alimentare avvenuta oggi in un bar- Lo riporta repubblica.it
