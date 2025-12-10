Mangiano pesce in pausa pranzo poi in ufficio hanno attacchi di diarrea e vomito | gruppo di colleghi intossicati

Un gruppo di colleghi di Genova ha accusato forti malori dopo aver consumato un pranzo d'asporto a base di pesce e verdure. Dopo aver mangiato in ufficio, 15 di loro hanno manifestato sintomi di diarrea e vomito, segnalando un possibile episodio di intossicazione alimentare.

Avevano ritirato un pranzo d'asporto da un locale di via Cesarea, a Genova. Avevano consumato i loro piatti a base di pesce e verdure in ufficio e poco dopo in 15 si sono sentiti male. Il gruppo di colleghi ha accusato arrossamenti ed eruzioni cutanee, nausea, dissenteria e difficoltà. 🔗 Leggi su Today.it

