Mangiano pesce in pausa pranzo poi in ufficio hanno attacchi di diarrea e vomito | 15 colleghi intossicati

Un gruppo di 15 dipendenti di un ufficio di Genova ha manifestato sintomi di intossicazione dopo aver consumato un pranzo di pesce e verdure da un locale di via Cesarea. Dopo aver mangiato in pausa pranzo, sono comparsi attacchi di diarrea e vomito, evidenziando un possibile caso di contaminazione alimentare.

Avevano ritirato un pranzo d'asporto da un locale di via Cesarea, a Genova. Avevano consumato i loro piatti a base di pesce e verdure in ufficio e poco dopo in 15 si sono sentiti male. Il gruppo di colleghi ha accusato arrossamenti ed eruzioni cutanee, nausea, dissenteria e difficoltà. 🔗 Leggi su Today.it

Pranzo d'asporto a base di pesce, dieci persone si sentono male a Genova - Paura in un ufficio del centro di Genova dove dieci persone, colleghi in pausa pranzo, si sono sentite male dopo aver mangiato pietanze a base di pesce e verdure prese d'asporto in un noto bar del ... Lo riporta primocanale.it

Mangiano pesce in un bar di via Cesarea: 10 finiscono all’ospedale - La situazione più grave riguarda una donna di circa trent’anni, trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. Da ligurianotizie.it

Paura in un bar del centro di Genova dove dieci persone, colleghi in pausa pranzo, si sono sentite male dopo aver mangiato pietanze a base di pesce e verdure Vai su Facebook