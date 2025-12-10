Manfredi ad Atreju | Dobbiamo interrogarci tutti sulla scarsa partecipazione al voto

Durante l'evento Atreju, Manfredi ha sottolineato l'importanza di riflettere sulla scarsa partecipazione alle elezioni, evidenziando come molti cittadini percepiscano il voto come inutile per il loro futuro. Le sue parole pongono l'accento su un segnale di allarme per il sistema politico, invitando a un confronto serio sul coinvolgimento democratico.

