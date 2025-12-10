Manfredi ad Atreju | Dobbiamo interrogarci tutti sulla scarsa partecipazione al voto

Durante l'evento Atreju, Manfredi ha sottolineato l'importanza di riflettere sulla scarsa partecipazione alle elezioni, evidenziando come molti cittadini percepiscano il voto come inutile per il loro futuro. Le sue parole pongono l'accento su un segnale di allarme per il sistema politico, invitando a un confronto serio sul coinvolgimento democratico.

"Le persone non vanno a votare perché pensano che loro voto non cambi il loro futuro, è un campanello d’allarme per tutta la politica. La cosa che preoccupa di più è che se andiamo a vedere le fasce d’età, sono i giovani che votano meno, ossia quelli che dovrebbero essere più interessati al buon. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

