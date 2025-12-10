Manetti al venticinquennale del Cnr | Un faro di innovazione per tutta l’Italia
In occasione del venticinquennale dell’area di ricerca del Cnr di Pisa, si sono svolte celebrazioni per ricordare un percorso di innovazione e sviluppo scientifico. Questi 25 anni rappresentano un importante traguardo, simbolo di impegno e progresso nel panorama della ricerca italiana.
PISA – Un quarto di secolo dedicato alla scienza e al futuro. Si sono concluse questa mattina le celebrazioni per i 25 anni dell’area della ricerca del Cnr di Pisa. Si tratta del più grande insediamento territoriale dell’Ente in Italia. L’evento ha riunito istituzioni e mondo accademico per tracciare il bilancio di un percorso straordinario. Presente all’evento l’assessora regionale alla ricerca, Cristina Manetti. “In questi venticinque anni Pisa e questo insediamento sono stati un vero faro”, ha dichiarato. La forza del polo sta nella sua diversità. Qui si incontrano competenze mediche, scientifiche e informatiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
