Mandateci le foto della Natività

Invitiamo i lettori del Giornale a condividere le proprie foto della Natività: la capanna, le statuette, la Madonna, San Giuseppe e il Bambinello nella notte di Natale. L'iniziativa «Presepe Pride» nasce per celebrare con orgoglio questa tradizione, invitando tutti a raccontare attraverso immagini il significato e la bellezza del presepe durante le feste natalizie.

La capanna e le statuette. La Madonna e San Giuseppe e, nella notte di Natale, il Bambinello. Quando in redazione abbiamo pensato di lanciare l'iniziativa «Presepe Pride» eravamo certi che voi lettori del Giornale ci avreste seguiti: una fotografia per raccontare - con orgoglio, appunto - la Natività. Sin dal primo giorno avete sostenuto la nostra campagna contro la sinistra woke che vorrebbe nascondere Gesù per non offendere le altre confessioni (l'islam, in primis). Continuate a inviarci le fotografie dei vostri presepi all'indirizzo: [email protected]. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it