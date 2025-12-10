Manca poco agli F-35 in Turchia? Ecco tutti gli ostacoli

L'acquisto degli F-35 da parte della Turchia si scontra con numerosi ostacoli, tra cui la questione degli S-400 russi. Il neo ambasciatore americano ad Ankara, Tom Barrack, ha recentemente evidenziato ufficialmente le sfide e le scelte strategiche che il paese dovrà affrontare, segnando un momento cruciale nelle dinamiche militari e geopolitiche della regione.

Se Recep Tayyip Erdogan vuole avere i caccia F-35 dovrà rinunciare agli S-400 russi. Non è certo una novità questo bivio per le future scelte militari turche, ma adesso a metterlo nero su bianco (con un pizzico di ottimismo in più) ci ha pensato il neo ambasciatore americano ad Ankara, quel Tom Barrack che sta tessendo una tela geopolitica niente affatto regionale, ma parecchio allargata. I caccia multiruolo di quinta generazione, però, sono solo un tassello di una più ampia partita che tocca svariati interessi interconnessi: il gas, i giacimenti non ancora sfruttati al largo di Cipro, gli accordi turco-libici e quelli tra Israele ed Egitto, le contrapposizioni ideologiche figlie della crisi a Gaza e il ruolo del Mare Nostrum all'interno della scelta europea di dire definitivamente addio al gas russo.

