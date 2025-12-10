Mamma ho perso l' aereo torna al cinema e domina il box office dopo 35 anni È solo nostalgia?
In appena cinque giorni, il film ha superato gli incassi di Aldo, Giovanni e Giacomo, portando al cinema anche chi non lo aveva mai visto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
130.000 volte grazie! ? In soli cinque giorni avete trasformato MAMMA, HO PERSO L’AEREO in uno dei nostri più grandi successi di sempre. E per dirvi grazie… Kevin resta al cinema! Le proiezioni evento continuano anche dopo il 10 dicembre: presto su n - facebook.com Vai su Facebook
Mamma ho perso l'aereo torna al cinema da oggi: trama, cast, curiosità e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mamma ho perso l'aereo torna al cinema da oggi: trama, cast, curiosità e cosa sapere ... Da tg24.sky.it
Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel 2030” pianetamilan.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it