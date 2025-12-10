Maltratta la mamma il fratello lo fa arrestare

Un giovane di Vanzago è stato arrestato dopo aver denunciato il comportamento violento del fratello nei confronti della madre, a cui aveva assistito in silenzio per mesi. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto, evidenziando l'importanza di denunciare situazioni di abuso e maltrattamento familiare.

VANZAGO Da mesi ha assistito in silenzio agli episodi di maltrattamento del fratello nei confronti della madre. Fino allo scorso 4 dicembre quando, stanco di sopportare, ha deciso di riprendere con un cellulare l’ultimo episodio e convinto la madre a presentare una denuncia: è stato proprio grazie alle riprese video che documentavano in modo chiaro l’aggressione che i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno arrestato in flagranza differita il maltrattante. L’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia arriva, stavolta, da Vanzago e racconta di un raro, ma significativo, caso di applicazione del Codice Rosso dove i carabinieri della stazione locale hanno eseguito un arresto in flagranza differita nei confronti di un uomo accusato di reiterati e gravi maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltratta la mamma, il fratello lo fa arrestare

