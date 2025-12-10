Malamovida | arriva la stretta anti alcol

Il Comune introduce una misura rigorosa per contrastare la malavida e il consumo di alcol in strada durante la notte. Da ora in poi, sarà vietato bere alcolici in spazi pubblici come strade, giardini e piazze in qualsiasi giorno dell’anno, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico.

Niente più alcol da bere di notte in giro per le strade, nei giardinetti o nelle piazze, in qualunque giorno dell’anno. Chi non rispetterà il divieto incapperà in multe salate, da 150 euro per le persone che acquistano e consumano gli alcolici e da 500 euro per i negozi che li vendono. Giro di vite contro la “malamovida” a Lissone. La misura è di fatto un’estensione a tutto l’anno di ordinanze già emesse dai sindaci durante i mesi estivi. L’iniziativa dell’amministrazione è arrivata con una modifica al regolamento di polizia urbana, approvata l’altra sera in consiglio comunale. Con questo passaggio sono state inserite in tale regolamento alcune nuove disposizioni che mettono paletti rigidi, per 365 giorni, alla vendita e al consumo di bevande alcoliche da asporto dopo le 22: da tale ora e fino alle 6 del mattino i negozi non potranno più vendere birre o superalcolici per l’asporto né li si potrà bere all’aperto, nelle piazze o nei giardini pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malamovida: arriva la stretta anti alcol

Lotta alla 'malamovida', dopo il coprifuoco per i minori arriva il Daspo urbano

