Make-up wardrobe | come dovrebbe essere composto il guardaroba… del trucco
Un trucco ben organizzato è fondamentale per valorizzare ogni look e semplificare la routine quotidiana. In questo articolo, esploreremo come comporre un make-up wardrobe efficace, scegliendo i prodotti essenziali per ogni occasione. Scopriremo come ottimizzare lo spazio e mantenere tutto in ordine, per un maquillage sempre perfetto e facilmente accessibile.
Abbiamo già parlato dell’importanza di avere uno skincare wardrobe di riferimento. Ovvero, una selezione di essential che ci tornano utili nella nostra skincare, ogni giorno. Pochi ma selezionati prodotti che fanno davvero la differenza. Insieme allo skincare wardrobe e al guardaroba olfattivo – una collezione di profumi che ogni giorno permette di scegliere cosa indossare, esattamente come si farebbe con gli abiti e gli accessori – si sta sviluppando anche il concetto di make-up wardrobe, che non è altro che l’insieme di prodotti beauty per il trucco 2025 che ci tornano utili nella nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Amica.it
